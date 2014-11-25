Home Musica Mario Biondi: Santa Claus Is Coming

Mario Biondi: Santa Claus Is Coming

di Redazione 25/11/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mario Biondi ha deciso di presentare il nuovo fantastico singolo di Natale, riproponendo un classico della canzone di Natale: Santa Claus Is Coming To Town. Natale è alle porte e l’artista ha deciso di portare un dono anticipato ai suoi fan, una canzone che anticipa l’uscita del disco natalizio del cantante italiani molto popolare anche all’estero. Si tratta di una cover della popolare canzone americana, composta nel 1932 e proposta da innumerevoli versioni da almeno 80 anni. Questa nuova versione sarà integrata all’interno del nuovo lavoro discografico: “A very Special Mario Christmas”. Il disco di Natale uscirà il 25 novembre e ricorda molto la vecchia edizione proposta lo scorso anno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp