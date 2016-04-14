Leonardo Di Caprio fidanzato con Chelsea Weimar?

Leonardo Di Caprio si è invaghito di Chelsea Weimar? Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero fidanzati ma lo staff dell'attore smentisce tutto

"Non è vero, non sta uscendo con nessuno. Leo sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo in Indonesia, per provare a contribuire a salvare l'ecosistema".

Chelsea Weimar fa parte delle modelle died avrebbe fatto perdere la testa a Leonardo Di Caprio. Secondo i rumors, l'attrice si sarebbe recata più volte nella casa di Los Angeles del celebre attore. Di Caprio e la Weimar, inoltre, sono stati avvistati, insieme, nel ristorante Nobu Malubu. Chissà le ultime notizie sulla nuova love story di Leonardo Di Caprio sono vere o si tratta, ancora una volta, di bufale? Il Premio Oscar, finora, ha avuto flirt con donne famose e bellissime come Bar Rafaeli, Gisele Bundchen e Blake Lively. Ora vuole fare famiglia con Chelsea Weimar? Staremo a vedere. Page Six non ha dubbi: Leonardo flirta con la splendida modella danese Chelsea Weimar, 19 anni, che ha un fisico da urlo e un fascino irresistibile. Secondo una fonte vicina all'attore, Leo è troppo impegnato per instaurare una nuova relazione sentimentale, quindi è inattendibile la notizia sulla storia con la Weimar. Sarà, ma allora perché Chelsea ha passato molte notti nella casa di Di Caprio? Forse l'attore ha smentito i rumors perché ancora non vuole rendere pubblica la sua nuova liaison? L'attore ha un pallino per legiovani e sensuali. Non si può dire certamente che Chelsea Weimar non sia splendida e glamour. Il suo fascino è irresistibile e possiamo capire perché ha fatto cedere anche Leonardo Di Caprio, che ha avuto al suo fianco sempre celebrità con grande charme. L'attore, a quanto pare, va a caccia di donne molto giovani: Chelsea ha 19 anni; lui 41. L'amore, del resto non ha età. La modella ha postato, giorni fa, sudiverse foto che la ritraggono nella casa di Leonardo (qui gatta ci cova): è felice assieme al Premio Oscar. Se ha conquistato una star del calibro di Leonardo Di Caprio, la Weimar ha fatto proprio centro. Il motivo? Beh, Leonardo Di Caprio è uno degli attori più pagati, popolari e fascinosi al mondo; sembra che il suo cachet si aggiri mediamente sui 25 milioni di dollari a film. Leo è così ricco che, recentemente, ha acquistato anche Blackadore Caye, un'incantevole isola nel Belize. Grazie al film "Revenant", Leonardo Di Caprio ha vinto finalmente il suo primo Premio Oscar, riconoscimento che non aveva ottenuto neanche con. La vita sentimentale di Di Caprio è sempre stata alquanto esagitata: ha avuto tante storie ma non è mai arrivato sull'altare. Sembra proprio che l'attore di "The Wolf of Wall Street" sia allergico alle nozze. Forse non tutti sanno che Leo ha una grande amica, Kate Winslet, con cui interpretò "Titanic", film che fece incetta di Oscar. Dalle donne frequentate dall'attore si può evincere che il buon Leo è fissato per le giovani e bionde modelle, ovviamente con fisico mozzafiato. La modella Weimar è, dunque, la nuova anima gemella di Di Caprio? No certamente per un altro insider, che ha rivelato a Page Six: