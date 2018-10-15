Home Gossip Sara Affi Fella troppp magra dopo l'unfollow: "Ho speso 2000 euro..."

Sara Affi Fella troppp magra dopo l'unfollow: "Ho speso 2000 euro..."

di Redazione 15/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In queste ultime settimane l'ex corteggiatrice napoletana Sara Affi Fella è stata costantemente protagonista del gossip. alcuni fan hanno raccontato di una Sara Affi Fella troppo magra dopo la un foglio che l'ha portata a ritirarsi da Instagram. Ma una dichiarazione in particolar modo sta facendo discutere il mondo del web. Il caso sarà Affi Fella Gate unfollow Uomini e Donne è iniziato con lo scontro aperto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due ragazzi hanno portato negli studios di Uomini e Donne i loro problemi, soprattutto Sara Affi Fella avrebbe accusato Luigi Mastroianni di non aver rispettato la sua privacy. l'attuale tronista però non si è creato problemi a dirgli che differentemente lei è stata passa per tutto il tempo del percorso fatto a Uomini e Donne. mai affermazione fu più vera dato che pochi giorni dopo è scattato il Sara Affi Fella Gate unfollow. Da influencer all'oblio la vita di Sara Affi Fella è stata caratterizzata da questo momento topico che l'ha portata dal essere influencer all'oblio. dagli Studios di Uomini e Donne Infatti è arrivato mio appello avere follower di Sara Affi Fella da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. i due finalisti di Uomini e donne hanno chiesto al pubblico di togliere la notorietà che è stata data a Sara Affi Fella, facendo partire così l'invito a la un fondo che ha davvero rovinato la tronista napoletana. In poco più di 48 ore La La ragazza ha visto sparire molti dei suoi follower insieme ai contratti di lavoro, alla notorietà è al fidanzato col quale aveva intrapreso da poco una relazione, ovvero Vittorio Parigini. "Ho speso 2000 euro" lo scorso fine settimana però Sara Affi Fella è stata fermata da alcuni fa gli uomini e donne che le hanno chiesto di posare in foto con loro. L'ex tronista non si è sottratta a tale invito, ma qualcosa ha comunque infastidito chi era lì presente. Alcune fanno una hanno raccontato un episodio: "Quando Sara è uscita ha urlato ad alta voce Mamma mia, oggi ho speso 2.000 euro…. Noi ci siamo guardati tutti con una faccia schifata".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp