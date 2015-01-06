Loading...

Sigarette rollate fanno male alla salute come classiche 'bionde'

06/01/2015

Chi rolla sigarette crede che così facendo i danni alla salute siano minori. Niente di più sbagliato. Rollare le sigarette farà pure risparmiare ma i danni alla salute sono gli stessi di quelli provocati dalle classiche 'bionde'. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori della Yale University.

Nel Regno Unito è stata avviata una campagna per distogliere soprattutto i giovani dalla pessima abitudine (dilagante) di rollare le sigarette. Negli ultimi anni è aumentato il numero delle persone che sono solite rollare le sigarette. Tale abitudine conseguenza anche della crisi, visto che si risparmia.

I ricercatori americani, però, hanno scoperto che le sigarette rollate nuocciono ugualmente alla salute, al pari delle sigarette tradizionali.

