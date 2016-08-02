Lucca, dà fuoco all'ex collega: non accettava fine relazione
di Redazione
02/08/2016
Giornata di ordinaria follia a LuccaSecondo le prime indiscrezioni, Russo non accettava la fine della storia d'amore con l'ex collega, barelliera presso il nosocomio di Lucca. L'uomo e la donna si erano dati appuntamento nei pressi dell'obitorio dell'ex ospedale Campo di Marte. Pasquale Russo, durante la discussione, si è adirato ed ha gettato alcol sull'ex collega; poi le ha dato fuoco. Diversi infermieri e medici hanno udito le grida della 46enne ed hanno cercato di spegnere le fiamme con secchi d'acqua. Sono arrivati subito i vigili del fuoco e un'eliambulanza. Ora la barelliera lotta tra la vita e la morte nel centro grandi ustionati di Pisa. Il 46enne Pasquale Russo è già stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E' stata proprio la vittima dell'aggressione a dire chi le aveva dato fuoco. I poliziotti hanno subito bloccato e messo le manette a Russo.
"E' stato Pasquale"I medici stanno facendo il possibile per salvare la donna che, nelle ultime ore, è stata aggredita dall'ex collega. Alcuni testimoni hanno affermato che, dopo l'aggressione, la 46enne ha affermato:
"Per favore, avvertite i miei familiari, chiamate il mio babbo; è stato Pasquale".La tragedia è avvenuta oggi, 2 agosto 2016, verso le 13. Le urla della donna sono state sentite anche da diversi operai che stavano lavorando in zona. Un testimone ha asserito:
"Abbiamo sentito gridare, siamo corso e abbiamo visto la signora a pancia in giù, ormai avvolta dalle fiamme".
