Stefano De Martino sta male

Stefano De Martino non ha l'appendicite

"Ragazzi, grazie mille per la vostra preoccupazione, voglio rassicurarvi sul vostro stato di salute. Ho avuto un piccolo malore ieri notte. Oggi sono stato in ospedale per accertare che non si trattasse di appendicite. Non sono stato in ospedale e fortunatamente sto già meglio! Vi abbraccio forte".

"Stasera mi fa male l'addome, non per l'allenamento né per il cibo, ma per le troppe risate che mi ha fatto fare Teo".

Relax assieme a Maria De Filippi

"La normalità che si respira nella sua famiglia ti lascia quasi disarmato".

. Immediato il ricovero in ospedale. Il celebre ballerino di Amici ha dovuto rinviare uno stage di danza a Terracina.Il ballerino Stefano De Martino ha provato molta paura la settimana scorsa, quando è stato costretto a ricoverarsi per un forte dolore all'addome. Le fan di Stefano si sono subito allarmate. Per fortuna, il timore di un'appendicite si è rivelato immotivato.. De Martino, per tranquillizzare le sue fan, ha pubblicato un post:Ad allarmare i fan era stato un post che lo mostrava assieme al comico Teo Mammuccari. Stefano De Martino aveva fatto riferimento al dolore all'addome:De Martino ha passato un po' di tempo a Ibiza, col figlioletto Santiago e a due passi dall'ex moglie Belen Rodriguez; poi si è recato ad Ansedonia ed è stato accolto a braccia aperte dalla sua 'protettrice' Maria De Filippi.. A Chi Stefano ha rivelato:Pare che Stefano abbia trascorso qualche giorno di relax assieme alla De Filippi, al fratello e a Maurizio Costanzo. Secondo il ballerino, Maria De Filippi lavorerebbe sempre, se fosse per lei; le vacanze, dunque, se le prescrive.