Madonna ubriaca e in ritardo a Louisville: fan furibondi, lei replica su Instagram

Un concerto da dimenticare, dunque, quello di Louisville. Madonna si è presentata sul palco con 3 ore di ritardo. I fan, esasperati, hanno iniziato a fischiare ed urlare. Alla fine Madonna è arrivata ma era in una condizione pietosa, iniziando a prendere in giro molti. Il video sta facendo il giro del mondo e, certamente, non fa bene alla reputazione dell'artista di origini italiane. Madonna, però, non ha accettato le critiche dei fan ed ha postato suun messaggio con cui accusa di sessismo chi polemizza sulla sua performance in Kentucky:La cantante di "Like a virgin" ha poi dato una stoccata a, noto sito americano:E' decisamente un momento no per Madonna sia sul versante professionale che professionale. Dopo l'addio all'ex Guy Ritchie, ha iniziato a lottare per la custodia del figlio. Intanto, pare che il cuore della 'Material Girl' sia tornato a battere per Sean Penn, sui ex marito. I due hanno sfilato recentemente insieme a Los Angeles per beneficenza. Dopo la separazione, avvenuta nel 1989, Madonna e Penn hanno continuato a sentirsi. Adesso il ritorno di fiamma? Forse. Nel corso della cerimonia di beneficenza promossa dall'organizzazione Sean Penn & Friends, Madonna ha improvvisamente dichiarato:Le parole di Madonna hanno stupito certamente e molti hanno iniziato ad ipotizzare una reunion tra le due celebri star.