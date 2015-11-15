Loading...

Strasburgo, Treno Deraglia e Finisce in Canale: 10 Vittime

15/11/2015

Dramma ferroviario a Strasburgo. Ieri, un treno ad alta velocità della Tgv è deragliato nei pressi di Eckwershein. Il bilancio parla di 10 morti e una quarantina di feriti

 

Velocità eccessiva la causa

La luttuosa notizia è stata riportata dalla Prefettura e subito lanciata da Le Parisien, sottolineando che ancora non si sa se la tragedia sia collegata con gli attentati terroristici a Parigi. Pare che il convoglio sia uscito dai binari per la velocità eccessiva, finendo in un canale e prendendo fuoco. Secondo le ultime informazioni, il treno ad alta velocità stava facendo un giro di prova: a bordo c'erano diversi tecnici. Il deragliamento si è verificato nei pressi di un ponte; ecco perché i vagoni sono finiti in un canale.

Feriti trasportati in ospedale con elicottero

Prima di uscire dai binari, sarebbe scoppiato un incendio a bordo del treno. Sul posto sono subito arrivati i pompieri, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Molti feriti sono stati trasportati in ospedale con l'elicottero. E' decisamente un periodo luttuoso per la Francia. In un giorno sono morte tante persone in circostanze diverse.  
