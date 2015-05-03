Loading...

"Spectre", auto potenti per le vie di Roma: inseguimento elettrizzante

di Redazione

03/05/2015

"Spectre" è il nuovo capitolo della saga che vede protagonista il celebre agente 007 James Bond. La pellicola diretta da Sam Mendes dovrebbe uscire tra qualche mese ma intanto è stato diffuso un video relativo ad alcune scene girate a Roma.

Nella clip si vedono due bolidi (una Aston Martin DB10 e una Jaguar C-X75) che si inseguono per le incantevoli vie della Capitale. Un inseguimento elettrizzante che entusiasmerà gli spettatori.

"Mi è piaciuta l'idea di coinvolgere in una vero scontro questa fantastica macchina ed un altra incredibile vettura, pari per straordinarietà. E' un gioco al gatto e al topo, per le strade notturne di Roma, tra due delle automobili più veloci del mondo", ha dichiarato Mendes.

Il protagonista della pellicola è James Bond, interpretato ancora una volta da Daniel Craig. Monica Bellucci, invece, vestirà i panni di Bond Girl.

