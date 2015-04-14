Madonna porta "Rebel Heart" a Torino: aggiunte altre date

Madonna torna ad esibirsi dal vivo, e lo fa anche in Italia. La celebre popstar salirà sul palco del PalaAlpitour di Torino il prossimo 19 novembre. Quella di Torino è l'unica tappa italiana di Madonna.

"Madonna continua ad essere una delle artiste di maggiore successo nella storia della musica live, i suoi concerti sono leggendari, e noi siamo entusiasti di questo nuovo tour", ha asserito Arthur Fogel, presidente di Global Touring e Global Music.

Oltre alla data del 19 novembre, ovviamente sold out, sono state aggiunte quelle del 21 e 22 novembre. Madonna canterà, oltre ai suoi più grandi successi, anche tutti i brani contenuti in "Rebel Heart".