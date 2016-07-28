Loading...

Paolo Maldini in lutto, Marisa Mazzucchelli è morta

Redazione Avatar

di Redazione

28/07/2016

Il calciatore Paolo Maldini, ex stella del Milan e della Nazionale è in lutto. Nelle ultime ore è morta la madre, Marisa Mazzucchelli. La donna era rimasta recentemente vedova di Cesare Maldini.

Paolo Maldini aveva perso il padre qualche mese fa

Nuovo dolore, dunque, per Paolo Maldini. Qualche mese fa ha dovuto affrontare la morte del padre; ora il lutto per la dipartita della madre. A divulgare la funesta notizia è stato Luca Serafini, giornalista di Mediaset e Milan Channel. Il grande dolore di Paolo è condiviso da tutto il Milan, squadra in cui il giocatore ha militato per molti anni e con cui ha vinto molti trofei. Il giornalista sportivo Luca Serafini ha scritto:
"Ciao Marisa, non ha voluto lasciare solo Cesare troppo a lungo. Un abbraccio a Paolo e a tutti i suoi fratelli e sorelle. Una grande, bella, famiglia".
Serafini ha anche postato uno scatto che ritrae Paolo coi suoi fratelli e sorelle. Cesare è passato a miglior vita lo scorso aprile. Ai funerali dell'ex ct della Nazionale ed ex campione del Milan parteciparono molti tifosi milanisti. Per Silvio Berlusconi Cesare "ha scritto la storia del Milan". Il marito di Marisa Mazzucchelli ha davvero significato molto per il Milan, così come suo figlio, Paolo Maldini. Cesare Maldini ha saputo ben trasmettere ai figli la passione per il club rossonero. Ora anche i nipoti sono tutti piccoli milanisti. Paolo Maldini è il giocatore che vanta più presenze con la casacca del Milan, squadra con cui ha vinto molti trofei, come 7 scudetti e 5 Coppe Campioni. Il figlio di Marisa Mazzucchelli è stato anche capitano della Nazionale italiana.

Paolo ha compiuto 48 anni a giugno

Lo scorso 26 giugno Paolo ha compiuto 48 anni. Già a 16 anni Paolo disputò la prima partita ufficiale con la maglia del Milan. L'allenatore, all'epoca, era un certo Liedlholm che, alla fine del match disse:
"Paolo ha un grande avvenire".
 
Redazione

