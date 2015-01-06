Marò, Massimiliano Latorre: operazione al cuore riuscita

Questa mattina, il marò Massimiliano Latorre è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore mirato all'occlusione del PFO (forame ovale pervio).

L'intervento è stato svolto da un'equipe di chirurghi dell'IRCCS Policlinico San Donato, diretta dal dottor Mario Carminati, numero uno di Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell'adulto. Tutto è andato bene.

Riportiamo lo stralcio di una nota del nosocomio: "La decisione di sottoporre il paziente a tale procedura è stata presa dopo che gli accertamenti diagnostici eseguiti in precedenza non hanno identificato fattori di rischio ricollegabili all'evento ischemico subito dal paziente, se non appunto la presenza di PFO.Il forame ovale pervio è un'anomalia cardiaca in cui l'atrio destro comunica con l'atrio sinistro, a causa della pervietà del forame ovale, permettendo così il passaggio di una quantità più o meno rilevante di sangue dall'atrio destro all'atrio sinistro. Tale anomalia è diffusa in una percentuale tra il 15 e il 30% della popolazione normale, senza necessariamente determinare conseguenze clinicamente rilevanti".