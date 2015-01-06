New York: Bill De Blasio disprezzato dai poliziotti newyorkesi
di Redazione
06/01/2015
I poliziotti newyorkesi detestano il sindaco Bill De Blasio per il suo atteggiamento e le sue parole.
Tutti gli agenti hanno voltato le spalle al primo cittadino di New York durante le esequie di Wenjian Liu, poliziotto di origine cinese, ucciso mentre era in servizio.
Le parole proferite, tempo fa, da Bill De Blasio non sono state digerite dai poliziotti americani.
"Ho sempre consigliato mio figlio di diffidare dalla Polizia", confessò De Blasio dopo l'uccisione del ragazzo di colore Eric Garner durante un controllo.
I poliziotti newyorkesi contestano anche l'atteggiamento di Barack Obama, che aveva promesso maggiore sicurezza per gli agenti.
