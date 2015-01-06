Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

New York: Bill De Blasio disprezzato dai poliziotti newyorkesi

Redazione Avatar

di Redazione

06/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I poliziotti newyorkesi detestano il sindaco Bill De Blasio per il suo atteggiamento e le sue parole.

Tutti gli agenti hanno voltato le spalle al primo cittadino di New York durante le esequie di Wenjian Liu, poliziotto di origine cinese, ucciso mentre era in servizio.

Le parole proferite, tempo fa, da Bill De Blasio non sono state digerite dai poliziotti americani.

"Ho sempre consigliato mio figlio di diffidare dalla Polizia", confessò De Blasio dopo l'uccisione del ragazzo di colore Eric Garner durante un controllo.

I poliziotti newyorkesi contestano anche l'atteggiamento di Barack Obama, che aveva promesso maggiore sicurezza per gli agenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Marò, Massimiliano Latorre: operazione al cuore riuscita

Articolo Successivo

CES 2015: LG mostra smartphone con display curvo e 7 modelli di smart tv

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016