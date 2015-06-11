Home Scienza e tecnologia Bikini hi-tech contro scottature: fantastica idea della Spinali Design, azienda francese

di Redazione 11/06/2015

Chi ha una pelle molto delicata e teme di scottarsi quando va al mare non deve più temere, visto che è stato inventato il primo bikini hi-tech. Fulcro dell'innovativo bikini è un sensore connesso al tablet o allo smartphone che avvisa quando si sta prendendo troppo sole, ovvero quando è eccessivo il 'quantum' di raggi UV incamerato. Col bikini hi-tech, insomma, si otterrà una tintarella impeccabile senza il rischio di scottature o problemi vari alla cute. Il costume è stato ideato dalla "Spinali Design", giovane azienda francese fondata da Marie Spinali. Quest'ultima ha asserito: "L’idea mi è venuta un giorno al mare, quando ho visto qualcuno prendere una scottatura sulla spiaggia mi sono detta: dopo tutto ci sono molti vasi di fiori che avvisano quando le piante sono assetate, dovremmo dunque inventare qualcosa che ci avverta quando il sole è troppo forte". Proprio una bella idea è venuta alla signora Spinali. L'unico neo del bikini anti-scottature, se così vogliamo chiamarlo, è il prezzo: costa 149 euro. Marie Spinali ha dichiarato che in futuro verrà sicuramente perfezionato il sensore del suo bikini prodotto dalla sua azienda: "Stiamo lavorando per lo sviluppo di sensori miniaturizzati, che siano pienamente integrati nel tessuto". Attualmente la "Spinali Design" produce bikini hi-tech solo per donne ma in futuro verranno creati costumi simili anche bimbi e uomini. Fonti dell'azienda transalpina hanno rivelato che i futuri costui per bimbi saranno dotati di sensori che permetteranno ai genitori di tenerli sempre sotto controllo mediante smartphone o tablet. "Questo non è un trucco... quando la gente pensa di mettere la crema, spesso è troppo tardi, hanno già preso le scottature", ha sottolineato la Spinali. Il dr. Claudine Blanchet-Bardon, vice presidente del Sindacato Nazionale dermatologi ha dichiarato a riguardo: "l'approccio è interessante perché tutto ciò che può mettere in guardia le persone contro l'esposizione ai raggi UV merita di considerazione". Yves-Marie Boulvert, giornalista del sito specializzato ObjetConnecté.net, ha detto che il bikini ideato dalla Spinali è decisamente interessante e utile ma costa troppo. Sarà proprio il prezzo la 'palla al piede' del suddetto bikini?

