Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Maropati: centro assistenza malati mentali rischia chiusura

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Povera Italia. A volte la legge, invece di aiutare i più deboli, sembra che voglia ostacolarli. A Maropati, in provincia di Reggio Calabria, rischia la chiusura un noto centro che assiste disabili mentali, gestito dalla Futura Cooperativa Sociale

  Perché la struttura è prossima alla chiusura? Beh, i motivi sono molteplici: debiti e impossibilità di conformarsi alla delibera dell'ASP n. 425 del 16/6/2015 in primis. "Siamo fortemente preoccupati per le conseguenze disastrose sia sul piano umano, sia economiche, che il trasferimento dei propri cari in altri contesti procurerà. Si vedrebbe cadere il principio basilare del reintegro familiare e quel rapporto di 'continuità affettiva' posto come elemento principale dei progetti terapeutici riabilitativi attuati nella comunità di Maropati", ha spiegato la Futura Cooperativa Sociale. Ci auguriamo che il centro di Maropati non venga chiuso. Bisogna sempre tutelare i più deboli!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Love is all you need" su Rai 1: Pierce Brosnan è vedovo mite e raffinato

Articolo Successivo

Google trionfa in Borsa: guadagna 65 miliardi in un giorno, Brin e Page gongolano

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022