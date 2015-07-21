Home Salute Maropati: centro assistenza malati mentali rischia chiusura

di Redazione 21/07/2015

Povera Italia. A volte la legge, invece di aiutare i più deboli, sembra che voglia ostacolarli. A Maropati, in provincia di Reggio Calabria, rischia la chiusura un noto centro che assiste disabili mentali, gestito dalla Futura Cooperativa Sociale Perché la struttura è prossima alla chiusura? Beh, i motivi sono molteplici: debiti e impossibilità di conformarsi alla delibera dell'ASP n. 425 del 16/6/2015 in primis. "Siamo fortemente preoccupati per le conseguenze disastrose sia sul piano umano, sia economiche, che il trasferimento dei propri cari in altri contesti procurerà. Si vedrebbe cadere il principio basilare del reintegro familiare e quel rapporto di 'continuità affettiva' posto come elemento principale dei progetti terapeutici riabilitativi attuati nella comunità di Maropati", ha spiegato la Futura Cooperativa Sociale. Ci auguriamo che il centro di Maropati non venga chiuso. Bisogna sempre tutelare i più deboli!

