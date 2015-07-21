Home Scienza e tecnologia Google trionfa in Borsa: guadagna 65 miliardi in un giorno, Brin e Page gongolano

di Redazione 21/07/2015

Come guadagnare 65 miliardi di dollari in un solo giorno alla Borsa di New York? Beh, bisogna chiamarsi Larry Page e Sergey Brin, ovvero i fondatori di Google, celebre colosso californiano. Ebbene sì, tanto ha guadagnato il titolo Google in Borsa, almeno secondo quanto ha riportato Bloomberg Ovviamente, il trionfo in Borsa di Google ha generato ricavi per Brin e Page, visto che ognuno ha potuto intascare 4 miliardi di dollari in un solo giorno. Niente male, no? Non si può lamentare neanche il presidente di Google, Eric Schmidt, che ha visto incrementare le sue entrate del 22%. Schmidt, lo ricordiamo, detiene l'1,3% delle azioni di Google.

