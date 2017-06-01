Home Anticipazioni Uomini e Donne Mattia Marciano non salirà sul trono di UeD

Mattia Marciano non salirà sul trono di UeD

di Redazione 01/06/2017

Mattia Marciano tornerà a Uomini e Donne con un altro ruolo a settembre? Le ultime anticipazioni tv del dating show di Canale 5 sembravano non avere dubbi sulla possibilità che l'affascinante dentista napoletano, rimasto bruciato dalla mancata scelta di Desirèe Popper, potesse essere scelto dalla redazione del programma come nuovo tronista di Uomini e Donne anche perché il suo nome era stato appoggiato direttamente da Maria De Filippi ma forse non sarà così. Nelle ultime ore infatti Mattia, che dopo la sua esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne ha visto crescere moltissimo il numero dei suoi followers, ha deciso di rispondere ad alcune domande con una diretta su Instagram e una in particolare ha infiammato i fans, perché tutti sognano di rivedere il ragazzo ancora con Maria De Filippi e Tina Cipollari. Lui però ha frenato gli entusiasmi rispondendo, come si legge nelle anticipazioni di UeD diffuse dal blog Il Vicolo delle News, che almeno per il momento non gli è arrivata nessuna proposta da parte della redazione e quindi non ci sarà. In realtà però probabilmente è ancora presto perché adesso lo staff di Uomini e Donne sarà impegnato nelle prossime settimane con le registrazioni di Temptation Island 2017 in Sardegna e quindi c'è ancora tempo per ragionare sui futuri tronisti e corteggiatori. Il nome di Mattia Marciano comunque è ancora uno dei più gettonati e sicuramente di questo la redazione terrà conto per formare il cast del dating show. E voi sareste contenti del suo ritorno?

