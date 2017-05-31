Uomini e Donne Gossip , le pagelle di Tina Cipollari
di Redazione
31/05/2017
Prima di staccare la spina Tina Cipollari deve ancora concludere la seconda stagione di Selfie – Le cose cambiano ma intanto per la storica opinionista di Uomini e Donne è tempo di fare un bilancio della lunga stagione per il dating show di Canale 5 e come al solito lei ne ha per tutti a cominciare da quelli che non le sono piaciuti. La nemica numero uno rimane Gemma Galgani ma anche Marco Firpo non la convince perché come ha confessato a 'Tv Sorrisi e Canzoni' è convinta che sia solo alla ricerca di visibilità come in fondo fanno tutti quelli che frequentano la storica 'dama' torinese senza essere veramente innamorati. Tra i promossi di Tina, un po' a sorpresa, c'è invece Rosa Perrotta. La tronista che è anche stata l'ultima a registrare la puntata della scelta non era partita benissimo, ma poco alla volta ha saputo conquistare tutti compresa lei: “Ha fatto un bel trono e ha scelto Pietro che è una persona molto carina”. Meno dubbi invece la Cipollari aveva su Claudio Sona e infatti sa di non essersi sbagliata: “Questo primo Trono Gay è stato elegante e ricco di emozioni. Proprio come piace a me”. E secondo lei questa esperienza ha fatto tornare Uomini e Donne alle sue origini, è stato un salto nel passato salutare per il dating show di Maria De Filippi. Ora che è tornata a Selfie – Le cose cambiano invece Tina ha potuto conoscere da vicino Belen Rodriguez ed è rimasta molto colpita dalla showgirl argentina. La adora perché contrariamente a quello che possono pensare alcuni è una ragazza molto sensibile e crede in tutto quello che fa, così come Simona Ventura che si commuove anche molto per le storie più toccanti del programma.
