Uomini e Donne news: Federica pronta a rompere con Marco?

di Redazione 06/06/2017

É crisi profonda tra Marco Cartasegna e Federica Benincà come fanno immaginare le ultime news di Uomini e Donne sulla coppia? Effettivamente la coppia negli ultimi tempi non si è mai fatta vedere insieme e l'assenza dell'ex tronista alla festa di compleanno della sua scelta, commentata con amarezza dalla stessa Federica, ha aumentato le incertezze nei fans anche se Marco si è difeso con un post dicendo che lui avrebbe voluto esserci. Ora a complicare ulteriormente la situazione arrivano le ultime parole dell'ex corteggiatrice che sulla sua pagina social ha mandato un messaggio a tutti ma soprattutto al suo compagno. In inglese ha scritto una frase che suona così. “Io chiedo amore incondizionato e libertà assoluta. Ecco perché sono terribile”. Un post che ricorda molto fa vicino quello che ha fatto sapere nei giorni scorsi a Marco: lei non vuole un amore da vivere 24 ore su 24 e ama la sua libertà, al momento non considera la convivenza come l'unica opzione e ha anche i suoi esami universitari da preparare a Torino. Probabilmente Federica si aspettava qualcosa di diverso dalla storia di l'ex tronista di Uomini e Donne, anche se all'epoca della scelta molti erano pronti a scommettere che questa coppia sarebbe durata. Si tratta di una crisi passeggera in attesa che i due ragazzi si chiariscano oppure i fans si devono rassegnare alla rottura?

