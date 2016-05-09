Maturità 2016, Giannini sceglie tracce prima prova

Il ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini ha scelto le tracce della prima prova della Maturità 2016. L'annuncio è stato dato dal Miur mediante un tweet

"#maturita2016 mancano 45 giorni! @SteGiannini ha scelto tracce #primaprova e assicura 'sarà una bella maturità".

Si avvicina il giorno della prima prova della maturità e l'adrenalina della maggior parte dei maturandi inizia a salire. Ieri il Miur ha elettrizzato gli studenti con il seguenteLa prima prova scritta è in programma il prossimo 22 giugno; la seconda il 23. La terza prova, differente per ogni scuola, si svolgerà il 27 giugno 2016. Intanto impazza il toto tracce della prima prova. Certo, non è facile pronosticare quali saranno le tracce che idovranno affrontare: studenti e insegnanti, comunque, stanno cercando di fare mente locale. Molti ritengono che bisogna sempre tenere d'occhio gliquest'anno, ad esempio, vengono celebrati l'80esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello e il 400esimo anniversario della morte di William Shakespeare. Come non prendere in considerazione poi il 70esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana? Molti studenti hanno già deciso che si confronteranno con il. Cosa potrebbe uscire quest'anno? Beh, è elevata la probabilità di una traccia sul terrorismo internazionale, alla luce degli attentati dello scorso novembre a Parigi e di quelli avvenuti successivamente in altre città europee. Da non sottovalutare una traccia sull'Expo, anche se era molto più probabile una sua uscita l'anno scorso. Da non snobbare tracce sulla difesa dell'ambiente e sugli sprechi alimentari, temi decisamente evergreen. Una curiosità su Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione. Volete sapere il voto che ha conseguito alla maturità?. Lo ha rivelato proprio la diretta interessata, sottolineando che rimase un po' delusa perché lei ambiva al massimo dei voti. Riguardo alla maturità 2016, la Giannini ha detto che "sarà l'occasione per fare riflessioni sulla vostra vita e sul vostro essere giovani". Raccomandiamo ai ragazzi di allontanare tensione, stress e paura, arrivando alla prima prova sereni e concentrati.