Il Volo, tour italiano ai nastri di partenza: "Non vediamo l'ora"

di Redazione 10/06/2015

Non si sono mai montati la testa sebbene abbiano vinto il Festival di Sanremo e ai loro concerti assistono sempre tantissime persone. Il Volo si accinge ad affrontare un emozionante tour italiano, comprendente 23 performance live, che inizierà il prossimo 22 giugno a Roma. "Non vediamo l'ora di incontrare i nostri fan italiani perché dopo Sanremo la situazione è cambiata, in meglio naturalmente. Abbiamo ben 23 concerti ma dovevano essere 8. Non ce lo aspettavamo. In alcune città le date si sono raddoppiate e anche triplicate, da Roma a Taormina", hanno rivelato i membri de Il Volo, sottolineando che tutto è nato per gioco. La musica, per loro, era un hobby: ora è un lavoro.

