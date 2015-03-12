Loading...

"Cenerentola" torna al cinema in live action: Cate Blanchett è matrigna

di Redazione

12/03/2015

Una delle più belle fiabe di sempre, "Cenerentola", torna al cinema in live action, ovvero con attori in carne ed ossa. La pellicola diretta dal regista irlandese Kenneth Branagh.

"Cenerentola" entusiasmerà grandi e piccini. Il regista ne è certo, anche perché il film ricalca la trama originaria. Qualche cambiamento attiene al carattere della protagonista, che appare più determinata e coraggiosa.

"Riuscire ad apportare qualcosa di nuovo in qualità di regista, rendendo al contempo giustizia ai momenti più iconici della fiaba, è stata per me una sfida meravigliosa", ha asserito Kenneth Branagh.

Nel cast Lily James (Cenerentola) e Cate Blanchett (matrigna).

