Meteo: perturbazione sferzerà Centro-Nord, poi 'Augusto' porterà afa

di Redazione 23/08/2015

E' in arrivo una perturbazione che colpirà specialmente le zone settentrionali e centrali italiane. Poi tornerà il grande caldo. E' proprio un'estate particolare questa! La Protezione civile ha già messo in guardia numerose città italiane, come Prato, in merito all'arrivo di temporali e piogge intense. Una delle città più colpite dalla perturbazione sarà Prato. Il Comune del ha reso noto che "alla mezzanotte di oggi, 23 agosto, scatta l'allerta arancio per criticità meteo, con la previsione di temporali anche forti durante la notte e per tutta la giornata di domani". Sebbene le fognature siano state recentemente liberate è probabile che, specialmente nei viali alberati, le foglie vadano a coprire i tombini. Il Comune ha raccomandato ai cittadini di togliere eventuali foglie cadute sulle caditoie. Le squadre della Protezione civile, dunque, sono in allerta, visto che nelle prossime ore arriveranno piogge intense. Non si sa con precisione quando la perturbazione sferzerà diverse città italiane e l'intensità delle piogge. Si prevede, comunque, che le precipitazioni arriveranno tra la mezzanotte e le 18 di domani, 24 agosto 2015. Il Comune di Prato ha aggiunto che "il monitoraggio sull'evolversi delle previsioni è continuo da parte della Protezione civile, in contatto costante con tutte le componenti, prime fra tutte il Comando provinciale dei vigili del fuoco, la polizia municipale e l'intero sistema del Volontariato locale". Chi vuole essere sempre aggiornato sul meteo delle prossime ore e sul momento in cui potrebbero 'bussare' le precipitazioni può andare sul sito della Protezione civile. Speriamo bene, e soprattutto auspichiamo l'assenza di danni a cose e persone.

