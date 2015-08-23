Home Scienza e tecnologia Sustainer Homes: casa ecologica che abbatte costi di luce e gas

di Redazione 23/08/2015

Una casa totalmente ecologica che ci permette di tagliare i costi di luce e gas? Non è un'utopia ma il frutto di un progetto olandese La Sustainer Homes è una casa container ideato da una start-up olandese che rivoluzionerà il mondo. Grazie ad essa si rispetterà l'ambiente, risparmiando notevolmente in bolletta. L'energia elettrica è generata da da un arguto accostamento di pannelli solari e pale eoliche per soddisfare le esigenze energetiche di una famiglia. Decisamente interessante, poi, il sistema di filtraggio dell'acqua piovana, posto sul tetto, che consente di generare acqua buona da bere. In sostanza, l'acqua piovana viene purificata e portata a terra. La casa container è dotata, inoltre, di un'avveniristica pompa di calore che garantisce un tepore in inverno e fresco in estate. Ovviamente, la Sustainer Homes è realizzata con materiali sostenibili e rispettosi dell'ambiente. La casa container non è molto grande ma piacerà sicuramente ai giovani che vogliono iniziare a convivere. In soli 30 mq c'è tutto quello che serve. Il mix tra sistema eolico e fotovoltaico consente di abbattere i costi e non danneggiare l'ambiente. Bella idea quella della start-up olandese. Del resto, l'Olanda è stata sempre in prima fila nell'ambito dei progetti per rispettare l'ambiente. La Sustainer Homes costa circa 75.000 euro, non poco ma se si calcola quanto si spende normalmente per acquistare una casa che, poi, sarà fonte di esborso di denaro, possiamo renderci conto che il prezzo non è elevato. Con la Sustainer Homes si risparmia e basta; inoltre viene difeso il nostro pianeta.

