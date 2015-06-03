Miopia dilaga tra i giovani: 50% ha problemi di diottrie

Un team di scienziati del King's College London di Londra ha scoperto che nell'arco degli ultimi anni si è registrato un boom di casi di miopia tra i giovani. Quasi la metà delle persone tra i 25 e i 29 anni ha problemi di diottrie: il dato è allarmante.

Gli esperti ritengono che il record di casi di miopia tra i giovani potrebbe ripercuotersi negativamente sul sistema sanitario, in quanto riguarderebbe gran parte delle persone che lavorano. Rischiano molto le persone che nascono in questi anni, visto che iniziano subito ad usare dispositivi tecnologici come smartphone e tablet. Il dato è ancor più allarmante in Asia, dove 8 ragazzi su 10 sono miopi.

Dallo studio è emerso che rischiano maggiormente la miopia coloro che continuano a studiare dopo i 16 anni, in quanto trascorrono più tempo sui libri e con pc e tablet.

Katie Williams, responsabile della ricerca, ha ricordato che il proliferare di casi di miopia non va sottovalutato, visto che il disturbo oculare aumenta il rischio di problemi più gravi come il glaucoma e la cataratta.