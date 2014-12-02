Loading...

Rocco Siffredi conferma partecipazione a "L'Isola dei Famosi"

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2014

Rocco Siffredi sarà uno dei 12 concorrenti del celebre reality show "L'Isola dei Famosi". A confermarlo è stato lo stesso Rocco.

"Ho incontrato gli autori. Direi che ci siamo. Il 20 gennaio si parte", ha sottolineato Siffredi, che dunque si recherà in Honduras assieme agli altri 11 concorrenti.

Chi saranno gli altri naufraghi? Tra i papabili ci sono Serena Grandi, Nicole Minetti, Alberto Tomba, Cecilia Rodriguez, Costanza Caracciolo e Stefania Nobile. Esclusa, invece, la partecipazione dell´ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino.

