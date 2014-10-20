Sedia a rotelle addio con esoscheletro bionico: la storia di Matt Ficarra

Questa storia ci ricorda che non bisogna mai arrendersi dinanzi ai problemi della vita ma bisogna combattere ed affrontare al meglio le avversità. Matt Ficarra, il protagonista di questa storia, è costretto a vivere su una sedia a rotelle dal 2011, quando rimase vittima di un pauroso incidente in barca.

Matt si è sposato recentemente con Jordan ma non è arrivato all'altare con la sedia a rotelle, bensì in piedi grazie ad Ekso, un esoscheletro bionico. Ora l'uomo sta facendo il possibile per usare al meglio l'apparecchio elettronico e spera che sempre più persone 'condannate alla sedia a rotelle' ne facciano uso.

"Vorrei far sapere al maggior numero possibile di persone che qualunque ostacolo può essere superato, e che ognuno dovrebbe vivere la sua vita al massimo delle sue possibilità", ha dichiarato il padre di Matt.