Moses vince edizione 2016 Italia's Got Talent: armonica miracolosa

di Redazione 14/05/2016

Italia's Got Talent ha chiuso i battenti anche quest'anno. A vincere è stato uno che ci sa fare molto con l'armonica, ovvero Moses. Secondo il pubblico, è stato lui il migliore, l'unico ad entusiasmare veramente. Seconda posizione per un altro musicista, Ivan Dalla, uno che sa suonare il piano in modo eccellente. Pensate che Ivan suona tale strumento da quando aveva 9 anni: ieri ha estasiato i presenti con "I Got Rhytm", fantastico brano di George Gershwin. Il danzatore Kira, invece, è arrivato terzo: ha iniziato ieri la sua performance emergendo dalla sabbia ed ha concluso rotolandosi per terra e in aria, tra le fiamme. Il vincitore dell'ultima edizione di Italia's Got Talent ha fatto sognare tantissimi telespettatori con la sua armonica, strumento che ama tantissimo e da cui non si separa praticamente mai. Moses ha fatto centro, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che l'hanno premiato. Con la sua armonica a bocca ieri Moses, il cui vero nome è Simone Concas, ha mandato in estasi tutti i presenti allo Studio 5 di Cinecittà, a Roma. Il 26enne originario di Iglesias, in Sardegna, ma residente a Londra ha mostrato a tutti, ieri sera, cosa sa fare con l'armonica, strumento che ha iniziato a suonare da quando era piccolissimo. Sì perché i suoi genitori non hanno mai soffocato le sue passioni, ma lo hanno aiutato a coltivarle. Genitori decisamente da encomiare. Moses ama i genitori ma ha un rapporto intenso con la nonna Liduina, colei che lo ha spinto a partecipare ad Italia's Got Talent. E' proprio a lei che il 26enne ha dedicato la vittoria. L'anziana se l'è certamente meritata, visto che ha sempre incoraggiato il nipote, ricordandogli di non abbattersi mai e dare sempre il meglio di se stesso. A quanto pare, Moses ha attuato bene i consigli di nonna Liduina. Dopo l'annuncio di Lodovica Comello del vincitore dell'edizione 2016 del talent show italiano al 100%, Moses è scoppiato a piangere, facendo commuovere tutti, sia il pubblico che i giudici. Il ragazzo non avrebbe immaginato di trionfare. Lui e la sua armonica hanno spiazzato tutti. Grande soddisfazione per il giovane sardo che lasciò la sua terra natia, dopo la morte di un caro amico, e si trasferì a Londra, dove iniziò a suonare l'armonica sulla strada, suscitando l'attenzione dei passanti. Il decesso del caro amico addolorò molto Moses, che perse anche il lavoro. L'artista volle darci un taglio e lasciò i suoi cari. A Londra ha affinato la sua tecnica ed è diventato un asso con l'armonica. Grande emozione, ieri, anche quando sono stati premiati Kira e Ivan Dalia. Quest'ultimo, secondo classificato, è un non vedente ma suona il pianoforte in modo eccellente, facendo ricordare che per fare musica non bisogna vedere. La musica è qualcosa che trascende il realismo e i sensi. Straordinario anche il ballerino Kira: i suoi movimenti hanno appassionato non poco il pubblico. E' stato veramente arduo scegliere il vincitore dell'edizione 2016 di Italia's Got Talent ma alla fine la scelta è ricaduta su Moses, che ora si gode il successo, oltre ai 100.000 euro e alla possibilità di mostrare la sua bravura a Las Vegas. I giudici Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nina Zilli e Frank Matano sono rimasti sbalorditi dalla bravura dell'artista sardo che ha imparato a suonare l'armonica dalla nonna Liduina, una sorta di guida per lui. Ieri sera, non dimentichiamolo, Lodovica Comello ha presentato per la prima volta Italia's Got Talent in diretta: era stata infatti sempre nel backstage con gli artisti. Lodovica ha anche presentato il suo nuovo brano, "Non cadiamo mai". L'armonica miracolosa è stata certamente la protagonista dell'ultima edizione di Italia's Got Talent. I giudici sono rimasti soddisfatti ed hanno dato a Moses ben 4 sì. Complimenti a Simone, ragazzo corretto, caparbio e talentuoso.

