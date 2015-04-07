Musei romani: record visitatori a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta hanno rappresentato momenti utili, per molti italiani e stranieri, per visitare i musei di Roma. Solamente ieri, giornata di Pasquetta, i musei civici capitolini sono stati visitati da oltre 10.000 persone.

Nei Musei Capitolini sono stati registrati ben 1.653 ingressi. Boom di visitatori anche al Campidoglio, alla Villa di Massenzio e al Colosseo. Sebbene la temperatura non sia stata proprio mite, a Roma sono accorsi molti turisti: non c'era pioggia ma tanto sole. Molte persone si sono anche riversate sul litorale romano e nei numerosi parchi.