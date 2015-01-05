CES 2015: LG mostra smartphone con display curvo e 7 modelli di smart tv
di Redazione
05/01/2015
LG è decisamente uno dei protagonisti del CES 2015, in corso a Las Vegas. Il colosso dell'hi-tech ha presentato il G Flex2, un innovativo smartphone curvo, e 7 modelli di smart tv, connotate da display grandi e flessibili.
Il G Flex2 è munito di uno schermo P-Oled da 5,5 pollici Full-Hd e un potente processore Qualcomm Snapdragon 810 octa core a 64 bit. Eccezionale, inoltre, la fotocamera posteriore: 13 megapixel con auto focus laser.
LG ha deciso anche di presentare, come detto, anche smart tv fantastiche, connotate da una risoluzione audio-video portentosa. Ricordiamo che le smart tv si differenziano dalle tradizionali tv piatte con pannello Lcd per diversi motivi, tra cui un tempo di risposta di gran lunga minore.
Articolo Precedente
New York: Bill De Blasio disprezzato dai poliziotti newyorkesi
Redazione