CES 2015: LG mostra smartphone con display curvo e 7 modelli di smart tv

05/01/2015

LG è decisamente uno dei protagonisti del CES 2015, in corso a Las Vegas. Il colosso dell'hi-tech ha presentato il G Flex2, un innovativo smartphone curvo, e 7 modelli di smart tv, connotate da display grandi e flessibili.

Il G Flex2 è munito di uno schermo P-Oled da 5,5 pollici Full-Hd e un potente processore Qualcomm Snapdragon 810 octa core a 64 bit. Eccezionale, inoltre, la fotocamera posteriore: 13 megapixel con auto focus laser.

LG ha deciso anche di presentare, come detto, anche smart tv fantastiche, connotate da una risoluzione audio-video portentosa. Ricordiamo che le smart tv si differenziano dalle tradizionali tv piatte con pannello Lcd per diversi motivi, tra cui un tempo di risposta di gran lunga minore.

