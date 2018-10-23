Loading...

Lidia Vella contro Nicolò Ferrari: "Per due bacetti è ancora innamorato?

23/10/2018

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano ad essere protagonisti del gossip dopo la loro ospitata a Uomini e Donne. Nel mirino delle critiche troviamo Stefano Guglielmini e non solo... Lidia Vella contro Nicolò Ferrari: "Per due bacetti ancora innamorato?".

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo Temptation Island

La storia d'amore di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è stata una delle più seguite dai fan di Uomini e Donne. La coppia si è conosciuta lo scorso anno negli studios di Maria De Filippi, a fine estate però deciso di mettersi alla prova con Temptation Island Vip nel tentativo di capire quali fossero i problemi all'interno della coppia e se soprattutto avessero superato le divergenze nate dallo scandalo relativo a una frequentazione fuori dal programma con Stefano Guglielmini.

Nicolò Ferrari nuovo tronista?

Il pubblico non ha molto apprezzato Nicolò Ferrari durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Ferrari più che tentatore a Temptation Island Vip è stato ancora corteggiatore di Nilufar Addati, convinto di vivere una seconda parte gli Uomini e Donne. Sulla base di tale motivazione non si sarebbe soltanto limitato a tentare Nilufar... Ma avrebbe cercato ogni modo possibile per poterla strappare a Giordano Mazzocchi. Ad ogni modo l'amore trionfa su tutto e la coppia di Uomini e Donne lascia insieme Temptation Island vip. Secondo alcuni rumors però Nicolò Ferrari potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne nella seconda parte del trono classico.

Il commento di Lidia Vella su Nicolò Ferrari

A esprimersi sulla possibilità che Nicolò Ferrari posso diventare un nuovo tronista è stata l'ex gieffina Lidia Vella. In un IG Stories dice: "Precisamente, Nilufar, cosa avrebbe fatto di così grave ed esagerato per mettere in dubbio l'amore che prova per Giordano? Parliamoci chiaramente, è difficile da credere che Nicolò a distanza di quasi un anno per due bacetti sia ancora innamorato. Secondo me vuole fare ancora il trono". Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne che vede come protagonista Nilufar Addati insieme a Giordano Mazzocchi ecco che arriva anche il commento di Stefano Guglielmini pubblicato su un IG Stories: "Cornuti e pu... E camminano per mano".
