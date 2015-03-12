Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Omicidio Matilda, Cassazione accoglie ricorso Elena Romani

Redazione Avatar

di Redazione

12/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La piccola Matilda aveva solo 23 mesi quando perse la vita. La morte fu causata da una botta forte alla schiena che provocò danni letali a reni e fegato. Ieri la Cassazione ha accolto il ricorso di Elena Romani, madre di Matilda, che aveva richiesto la riapertura del caso relativo al decesso della figlioletta.

Gli avvocati della Romani hanno presentato ricorso contro il non luogo a procedere emesso nei confronti di Antonio Cangialosi, ex compagno della mamma di Matilde. Fu lui a notare che Matilda stava male, chiamando successivamente l'ambulanza.

Il caso Matilda resta ancora un mistero.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Cenerentola" torna al cinema in live action: Cate Blanchett è matrigna

Articolo Successivo

Europa League, niente Fiorentina-Roma per Totti: problema alla coscia destra

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016