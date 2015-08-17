Home Spettacoli "Operazione U.N.C.L.E.": spy story firmata Guy Ritchie, dal 2 settembre al cinema

di Redazione 17/08/2015

Tra poco meno di un mese uscirà nei cinema "Operazione U.N.C.L.E.", un film di spionaggio ambientato durante la Guerra Fredda che vanta un cast stellare. Nella pellicola attori del calibro di Hugh Grant, Henry Cavill e Alicia Vikander Un gruppo di delinquenti vicini ad ambienti ex nazisti intende usare la bomba atomica. L'agente della CIA Napolen Solo e la spia del KGB Illya Kuryakin collaboreranno, allora, per evitare lo scoppio di un terribile conflitto nucleare. "Operazione U.N.C.L.E." approderà nelle sale italiane il prossimo 2 settembre. Il regista Guy Ritchie ha voluto attori di un certo livello per realizzare una pellicola che certamente farà parlare di sé. "Da molto tempo cercavo di lavorare con Guy; mi è sempre piaciuto il modo in cui concepisce le scene, il suo stile, il metodo di lavoro. Credo che ogni tassello di U.N.C.L.E. sia azzeccato. Ho uno zio che in passato è stato una spia, quindi la mia presenza nel film mi sembra appropriata. O stranamente appropriata", ha dichiarato Hugh Grant nel corso di un'intervista. Il nuovo capolavoro di Ritchie ha un'ambientazione senza dubbio retrò. Tanta suspense e inseguimenti. "C’è una scena in cui Henry e Armie discutono sull’indumento che dovrebbe indossare Alicia. A darmi l’ispirazione per quel momento così poco ‘macho’ e inusuale è stato un tizio che ho incontrato tempo fa qui a New York, mentre giravo Sherlock Holmes. Il suo mestiere era trovare, vestire e portare ai party le ragazze più belle della città. Era esperto in fashion e stile, ne sapeva più di una donna. E gradualmente la sua conoscenza sui vestiti mi ha attratto. Ora la moda è divenuta anche un mio personale interesse", ha asserito Guy. Nel cast del nuovo film di Ritchie c'è anche Alicia Vikander, che ha detto recentemente: "Ricordo che uno dei primi incontri con Ritchie è stato davanti a una tazza di caffè e biscotti. Mi ha parlato per tre ore della storia della musica. Era così strano. Stavo per chiedergli: 'Posso fare il provino adesso?'". L'attrice svedese ha solo 26 anni ma ha già conquistato Hollywood, recitando in film importanti come "Testament of Youth", "Il settimo figlio" ed "Ex Machina". La Vikander ha aggiunto: "Incredibile. Se me l’avessero detto, non ci avrei creduto. Non immaginavo di poter girare un film fuori dalla Svezia né di uscire dalla città in cui sono cresciuta, Gothenburg. Solo Greta Garbo e Ingrid Bergman ci sono riuscite". La giovane attrice decise di muovere i primi passi nel mondo del cinema dopo essersi diplomata presso la Royal Swedish Ballet School: "Vedevo le ragazze nella mia classe di balletto e le ammiravo, perché avevano una passione che io non sentivo. Mi ci sono voluti anni per capire che ero sulla via sbagliata. A 20 anni sono cominciate le mie prime parti per la tv svedese, poi nel 2010 ho recitato in 'Pure' e ricordo che anche allora ero divisa tra la professione d’attrice, un negozio di fiori presso cui lavoravo e l’idea di iscrivermi a legge... Mi auguro di restare la ragazza umile che sono sempre stata; per il momento mi va più che bene la mia città adottiva, Londra".

