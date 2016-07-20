Orte Scalo: neonata morta e madre in coma, tragico ritrovamento di un padre moldavo
di Redazione
20/07/2016
Donna preda della depressione post partumOrte Scalo, paesino tranquillo in provincia di Viterbo è sotto choc. Il moldavo, una volta entrato in casa, ha scoperto anche la moglie in coma e il figlio di 5 anni confinato in una camera. Il piccolo era scioccato. Perché tutto ciò? Non si esclude nessuna ipotesi. Vero è che la moglie del moldavo, negli ultimi tempi, era stata colpita dalla depressione post partum. E' probabile, dunque, che ad uccidere la piccola di soli 4 mesi sia stata proprio lei.
Teatro del delitto un appartamento a Orte ScaloLa donna moldava e il marito hanno 30 anni e risiedono da un bel po' a Orte Scalo. Vivono in un appartamento in corso Garibaldi 150, teatro della tragedia avvenuta nelle ultime ore. E' stato proprio l'uomo ad allertare i carabinieri e il 118, dopo aver notato la figlia morta e la moglie in gravi condizioni. La donna è stata subito trasportata all'ospedale Belcolle, così come il figlio maggiore. Entrambi non sono in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini, dirette dal pm Franco Pacifici. Nulla si esclude. L'ipotesi più accreditata, comunque, è quella dell'omicidio-suicidio. La 30enne moldava avrebbe, cioè, prima ucciso la figlioletta e poi tentato il suicidio. Il figlio più grande della coppia di immigrati era in stato confusionale quando è stato ritrovato dal padre. La donna, invece, era in gravi condizioni ma non aveva perso i sensi.
Moldavo interrogato in casermaIl marito della presunta omicida è stato convocato in caserma per un interrogatorio. L'uomo dovrà spiegare ai carabinieri e al pm cosa ha visto non appena è tornato dal lavoro. Si tratta veramente di un omicidio-suicidio? Se la donna è finita nel tunnel della depressione, è probabile che possa aver compiuto un gesto così tragico. La comunità di Orte Scalo è sconvolta da un drammatico episodio.
