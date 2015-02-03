Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez nuda sulla Playa Desnuda

I protagonisti dell'Isola dei Famosi iniziano a dare spettacolo. In particolare, la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, e il modello francese Brice Martinet sono stati invitati a spogliarsi sulla Playa Desnuda, novità di questa edizione del reality in onda su Canale 5.

Brice non si è vergognato di spogliarsi dietro a un paravento di bamboo, mentre Cecilia Rodriguez ha tentennato un po'; poi, però, si è tolta i vestiti. I due dovranno trascorrere un periodo sulla Playa Desnuda totalmente nudi, a meno che non trovino qualche indumento di fortuna.

Belen ha apprezzato la scelta della sorella minore di partecipare all'Isola dei Famosi. Dopo lo spogliarello di Cecilia sull'isola, Belen ha scritto sui social: "Sono fiera di te. Sarò la tua forza e tu la mia. Goditi questa avventura, questo gioco; lo so, ti renderà forte, più forte di quanto tu non lo sia già".