Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Google e Mosley: accordo confidenziale su diffusione foto festini

Redazione Avatar

di Redazione

17/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Pace fatta tra Google e Max Mosley, ex numero uno della Formula Uno. Ci sarebbe stata un'intesa 'confidenziale' tra il re dei motori di ricerca e Mosley in merito alla vicenda della diffusioni di immagini relative ai festini a cui avrebbe partecipato Mosley.

La notizia è stata resa nota da Tanja Irion, avvocato di Max Mosley, sottolineando che "la controversia è risolta, con la soddisfazione di entrambe le parti". Bisogna ricordare che Mosley aveva intentato azioni legali contro diversi colossi del web, tra cui Big G, in merito alla diffusione di foto compromettenti.

Una conferma dell'accordo tra Google e Mosley è arrivata anche dal Public Affairs Manager Google, Klaas Flechsig, che ha sottolineato la fine di una lunga battaglia legale.

E' terminata la battaglia legale con Google ma quelle tra Mosley ed altre aziende vanno avanti. Vedremo se arriveranno altri accordi risolutivi. Ricordiamo che, qualche mese fa, i giudici di Amburgo ordinarono a Google di non diffondere le foto dei festini a cui aveva partecipato Mosley, in quanto lesive della sua privacy. Una sentenza del genere era stata emessa precedentemente anche dai magistrati francesi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cannes: Cate Blanchett gay in "Carol": film in concorso

Articolo Successivo

Palestrina, cade da muro e muore dopo volo di 5 metri

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025