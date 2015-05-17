Google e Mosley: accordo confidenziale su diffusione foto festini

Pace fatta tra Google e Max Mosley, ex numero uno della Formula Uno. Ci sarebbe stata un'intesa 'confidenziale' tra il re dei motori di ricerca e Mosley in merito alla vicenda della diffusioni di immagini relative ai festini a cui avrebbe partecipato Mosley.

La notizia è stata resa nota da Tanja Irion, avvocato di Max Mosley, sottolineando che "la controversia è risolta, con la soddisfazione di entrambe le parti". Bisogna ricordare che Mosley aveva intentato azioni legali contro diversi colossi del web, tra cui Big G, in merito alla diffusione di foto compromettenti.

Una conferma dell'accordo tra Google e Mosley è arrivata anche dal Public Affairs Manager Google, Klaas Flechsig, che ha sottolineato la fine di una lunga battaglia legale.

E' terminata la battaglia legale con Google ma quelle tra Mosley ed altre aziende vanno avanti. Vedremo se arriveranno altri accordi risolutivi. Ricordiamo che, qualche mese fa, i giudici di Amburgo ordinarono a Google di non diffondere le foto dei festini a cui aveva partecipato Mosley, in quanto lesive della sua privacy. Una sentenza del genere era stata emessa precedentemente anche dai magistrati francesi.