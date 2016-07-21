Valeria Golino in topless a Sabaudia: Riccardo Scamarcio?
21/07/2016
La nuotata di Valeria GolinoL'attrice e regista cinquantenne è stata immortalata mentre passeggiava e nuotava a Sabaudia. A 50 anni, Valeria Golino ha ancora un fisico invidiabile. Non per niente, ha al suo fianco un uomo molto più giovane di lei. A proposito, dov'era Riccardo Scamarcio. Negli ultimi tempi si sono fatte sempre più insistenti le voci di una rottura tra i due. L'attrice, però, ha sempre smentito i pettegolezzi. Dice la verità? Certo, le foto pubblicate da Diva e Donna portano a pensare che tra Valeria e Riccardo sia davvero finita. Gli scatti ritraggono una donna sola, quasi infelice, che cammina, nuota e pensa. Ad alimentare i chiacchiericci sulla fine della liaison tra i due attori fu la mancata celebrazione delle nozze. I due si giustificarono dicendo che avevano troppi impegni lavorativi. Mah...
Crisi o non crisi con Scamarcio?Nelle ultime settimane, molti amanti del gossip diffusero voci su un presunto flirt tra Valeria Golino e Vincent Cassel. Lei, però, negò subito tutto, sostenendo di essersi incontrata con l'attore francese due volte nella sua vita. Durante un'intervista rilasciata a "Io Donna", la Golino affermò riguardo alla presunta crisi con Scamarcio:
"Le difficoltà raccontate non hanno niente a che vedere con quelle che potrebbero essere le nostre. Le cose scritte sui giornali erano... che devo dire, inventate. Non ho altre parole per descriverle. Nel privato può succedere anche molto peggio di così. Non sta succedendo in questo momento ma può succedere. Non così, però".
Una pausa di riflessione?Si tende a smentire ma i dubbi restano. Perché Riccardo Scamarcio non era assieme alla sua Valeria a Sabaudia? La 50enne ha voluto prendersi una pausa di riflessione o la storia d'amore è arrivata al capolinea? Lo sguardo insoddisfatto di Valeria a Sabaudia, però, non può passare inosservato. Chi la conosce, però, sa bene che è una persona irrequieta. Non bisogna trarre conclusioni affrettate. Saranno i diretti interessati a confermare o smentire per l'ennesima volta la fine della relazione.
