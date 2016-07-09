Pippo Baudo si riprende "Domenica In": presentatore e direttore artistico
di Redazione
09/07/2016
Primadonna come Cuccarini o Parisi ricercata da Pippo BaudoDopo averne condotto 12 edizioni, Pippo Baudo torna alla guida di "Domenica In", programma trasmesso su Rai Uno. Ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso Pippo in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2016/2017. Il popolare conduttore siciliano dunque terrà compagnia, per 2 ore, ogni domenica, agli italiani. "Domenica In" tratterà diversi argomenti, ma non gossip, cronaca nera. Si darà molto spazio alla musica, al cinema, alle mostre e ai libri. Saranno numerosi i personaggi famosi del mondo del cinema, dello spettacolo e della musica che verranno intervistati dal Pippo nazionale, uno dei pilastri della tv italiana. Baudo non nasconde il desiderio di avere accanto una 'spalla' che abbia le stesse doti e lo stesso carisma di Lorella Cuccarini o Heather Parisi. Pippo Baudo, parlando del suo ritorno alla conduzione di "Domenica In", ha sottolineato:
"E' come quando, dopo un temporale, tra le nuvole ancora dense, all'improvviso arriva un sole inaspettato".
"Domenica In" non sarà unico programma condotto da BaudoPippo Baudo è la chiara dimostrazione del fatto che in tv l'età anagrafica non conta. Lui non ci pensa proprio a ritirarsi, va avanti e si riprende quel programma famoso che ha condotto per 12 stagioni. E' contento adesso Pippo, che torna a presentare un programma che sente suo e in cui si sente a casa. Attenzione, però, perché "Domenica In" non sarà l'unico programma che Baudo condurrà prossimamente. Ironizzando sulla sua età, Pippo Baudo ha affermato:
"Non penso mai al fatto di avere 80 anni. Come dice un mio amico, ne ho 4 volte 20 e non ho bisogno di trucchi particolari, la pelle regge ancora bene".Baudo non parla di una conclusione in Rai della carriera perché non ama il termine "conclusione" ma reputa "giusto" essere tornato a condurre un programma trasmesso dalla tv pubblica.
Articolo Precedente
Trattore si ribalta a Lugnacco: ex sindaco Buratto muore
Articolo Successivo
Carta d'identità elettronica: sperimentazione in vari Comuni italiani
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023