Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pisa, Martina Del Giacco scrisse alle amiche: "Addio". Ricerche continuano

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Che fine ha fatto Martina Del Giacco, 16enne che ha fatto perdere le sue tracce domenica scorsa? La giovane ha portato con sé il suo cellulare, che però risulta spento.

Pare che Martina, giovane residente a Calcinaia (Pisa), prima di scomparire abbia inviato un messaggino alle amiche in cui c'era scritto: "Addio".

La ragazza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza del della sua casa, mentre saltava il cancello. Erano le 21.32 di domenica. Da allora non si è più saputo nulla di Martina Del Giacco.

Le ricerche dei carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile continuano a ritmo forsennato. La ragazza, al momento della scomparsa, indossava leggins e una maglietta. Non aveva una giacca.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Nuovo Cinema Paradiso" estasia pubblico americano: versione restaurata a Los Angeles

Articolo Successivo

Tabacchi, rincari in arrivo: colpite sigarette di fascia bassa

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016