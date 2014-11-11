Pisa, Martina Del Giacco scrisse alle amiche: "Addio". Ricerche continuano

Che fine ha fatto Martina Del Giacco, 16enne che ha fatto perdere le sue tracce domenica scorsa? La giovane ha portato con sé il suo cellulare, che però risulta spento.

Pare che Martina, giovane residente a Calcinaia (Pisa), prima di scomparire abbia inviato un messaggino alle amiche in cui c'era scritto: "Addio".

La ragazza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza del della sua casa, mentre saltava il cancello. Erano le 21.32 di domenica. Da allora non si è più saputo nulla di Martina Del Giacco.

Le ricerche dei carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile continuano a ritmo forsennato. La ragazza, al momento della scomparsa, indossava leggins e una maglietta. Non aveva una giacca.