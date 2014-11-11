Loading...

"Nuovo Cinema Paradiso" estasia pubblico americano: versione restaurata a Los Angeles

11/11/2014

"Nuovo Cinema Paradiso", grandioso film diretto da Giuseppe Tornatore uscito 25 anni fa, entusiasma ancora gli spettatori americani.

La suddetta pellicola vinse un premio Oscar ed ora torna in versione restaurata, grazie all'alacre lavoro dell'Istituto Luce Cinecittà e di Dolce & Gabbana.

"Nuovo Cinema Paradiso" è stato proiettato nelle ultime ore a Los Angeles, mandando in visibilio il pubblico americano. Si è trattato di una sorta di anteprima del festival Cinema Italian Style, evento che mette in risalto il cinema italiano a Los Angeles.

Tornatore è un cineasta immenso e in America è osannato. "La gente mi ferma ancora per strada a parlarmi di Nuovo Cinema Paradiso", afferma il regista italiano.

