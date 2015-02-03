Maria De Filippi come Carlo Verdone: ipocondriaca all'inverosimile

Maria De Filippi è stata ospite, qualche giorno fa, di 'Che tempo che fa' e, nel corso dell'intervista rilasciata a Fabio Fazio, ha rivelato alcuni aspetti poco noti della sua personalità.

Tutti non sanno, ad esempio, che la De Filippi è ipocondriaca. "Io soffro di ipocondria come Verdone (ma io lo supero senza dubbio) e suggerisco sempre a tutti tutte le visite che devono fare. Nella mia rubrica ho tanti numeri di dottori che chiamo anche a notte tarda. E anche il numero di un primario in rianimazione... che non si sa mai", ha dichiarato la conduttrice di Uomini e Donne.

La De Filippi ha anche ricordato che non ha avuto mai un buon rapporto con la madre, oggi 86enne, perché le ha sempre fatto credere di essere poco intelligente,