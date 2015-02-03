Maria De Filippi come Carlo Verdone: ipocondriaca all'inverosimile
di Redazione
03/02/2015
Maria De Filippi è stata ospite, qualche giorno fa, di 'Che tempo che fa' e, nel corso dell'intervista rilasciata a Fabio Fazio, ha rivelato alcuni aspetti poco noti della sua personalità.
Tutti non sanno, ad esempio, che la De Filippi è ipocondriaca. "Io soffro di ipocondria come Verdone (ma io lo supero senza dubbio) e suggerisco sempre a tutti tutte le visite che devono fare. Nella mia rubrica ho tanti numeri di dottori che chiamo anche a notte tarda. E anche il numero di un primario in rianimazione... che non si sa mai", ha dichiarato la conduttrice di Uomini e Donne.
La De Filippi ha anche ricordato che non ha avuto mai un buon rapporto con la madre, oggi 86enne, perché le ha sempre fatto credere di essere poco intelligente,
Articolo Precedente
Renault Kadjar: crossover prodotto in Cina, design minimalista
Articolo Successivo
Pomezia: incendio in palazzo, muore 42enne. Vigili del fuoco salvano genitori
Redazione