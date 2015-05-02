Mostra sull'arte ai tempi della Repubblica di Weimar: Dix, Groz e altri

Chi ama l'arte ma anche la storia non può perdersi un'interessante mostra incentrata sull'arte ai tempi della Repubblica di Weimar, intitolata "Nuova oggettività. Arte in Germania al tempo della Repubblica di Weimar, 1919-1933".

La mostra è frutto della collaborazione tra Usa e Italia, o meglio tra il Los Angeles Country Museum of Art e la Fondazione Musei Civici di Venezia. L'obiettivo della mostra è indagare, in chiave artistica, quel periodo della storia fatto di illusione e disillusione, alti e bassi, benessere e crisi. Un periodo culminato con l'adesione della Germania al nazismo. In fondo, era un tentativo per superare la profonda crisi economica.

Numerose le opere allestite nella particolare retrospettiva, tra cui diverse realizzate da maestri come Dix, Groz e Grossberg.