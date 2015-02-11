Loading...

Uma Thurman: trucco originale o ritocchini? Look diverso alla première di "The Slap"

11/02/2015

Uma Thurman si è truccata in modo strano oppure anche lei ha ceduto alla tentazione dei ritocchini? Non si fa altro che parlare del look ostentato dalla celebre attrice durante la première del film "The Slap".

Gli occhi della Thurman sono apparsi inespressivi, il colorito luminoso e la pelle più liscia. Tutto ciò non fa altro che rafforzare la tesi secondo cui Uma abbia ecceduto con il botox. Guardando le foto non si può non notare che un cambiamento c'è stato.

