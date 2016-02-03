Pretty Little Liars 6x14, Foto-Recensione della puntata!
di Redazione
03/02/2016
-Pretty Little Liars 6x14- Inzia la puntata, siamo in fermento ed arrivano gli... Spaleb. Nooooo! Urla, delirio. Really? Avete notato che i messaggi del nuovo stalker, adesso, si accendono sullo schermo con tanto di Emoticons. In cinque anni, la tecnologia, in effetti si e' evoluta, ma sono ridicoli lo stesso. Inizia la classica conta dei sospetti tra le Liars che di solito non porta a nulla. Sara. E' stata Sara! Ma anche no. Perche' ad Alison sparita nel nulla e dimenticata da Dio non pensa assolutamente nessuno? intanto, Byron arriva in Hotel. Ma questo Hotel e' l'unico della città? E' un via vai di gente. Eccolo. L'assassino perfetto!! 4,3,2,1... Ok, non sarà mai lui ma tutto farà pensare fino all'ultimo che e' cosi! Avete notato che Caleb ha cambiato anche stile per Spencer? Cavolo, quella camicia non gli dona per niente! Passiamo alla relazione tra Hanna e Jordan. Carini, teneri, ma questo idillio sembra quello tra Barbie e Ken, senza puzza di sesso (avete capito cosa intendo?). Hanna Banna, nel frattempo, ha i sensi di colpa e dirà tutto a Jordan riguardo al filmato rubato. Ok. Matrimonio saltato tra 3,2,1... Spencer, invece, scoprirà come Toby stia per fare la proposta alla sua rivale politica. La squadrerà fra 3,2,1... Caleb va a farsi una birretta con l'amico Toby e... NO, CALEB, NON DIRGLIELO. NO. ECCO. TROPPO TARDI. Toby sta per piangere, ma facciamo finta di nulla. Mentre Spencer viene paparazzata come Belen per le strade di Milano, Hanna dà una bella notizia alla madre: Torniamo a Byron. Ezra crede di aver visto Byron che ha visto forse Charlotte, che ha fatto non si sa cosa... Scommettiamo, il nulla? Intanto, un video inquietante ci mostra come Byron volesse impedire che Charlotte tornasse a tormentare la figlia! Ma Dio lo volesse che sia stato davvero lui! Hanna confessa tutto al suo amato che la perdona, senza se e senza ma, e l'aiuta. Ok. Jordan e' troppo perfetto. Scommettiamo che la cornifica senza un domani? Nel frattempo, Spencer finge che non le dia fastidio la nuova, bella ed intelligente compagna di Toby. No, no, proprio per nulla... Aria fruga tra le cose del padre ed, ovviamente, non trova la mazza che A ha inviato alle ragazze. Tutto troppo ovvio, via, siamo in Pretty Little Liars, non in CSI. Della serie, tale madre tale figlia, Ashley ha fatto più casino di Hanna ed ha cancellato la sorgente dei video di sorveglianza. Wow. Grande mossa Signora Marin! E' Spencer, poi, a farci scendere una lacrima. "Non siamo più le persone di un tempo", ma, aggiungerei io, i veri amori non si scordano mai e, per quanto fingano il contrario, Spencer ed Hanna non hanno cancellato i loro sentimenti per quegli ex che gli ronzano sempre intorno! Che bello il ritorno al finale creepy! Chi e' la nuova A? Si accettano scommesse! IO DICO ALISON, ALLA GRANDE!
Articolo Precedente
Riccardo Muti Cade e Rimedia Frattura Anca
Articolo Successivo
Sos Fattorie Italiane: Mucche Pecore e Maiali in Estinzione
Redazione