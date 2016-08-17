Home Gossip Joshua Jackson e Katie Holmes Come Joey E Pacey dopo 15 anni

di Redazione 17/08/2016

Una serie tv può predestinare due attori a stare assieme nella vita reale, magari per sempre? La magia di Dawson's Creek, serie anni '90 che ha fatto da scenario agli amori adolescenziali di centinaia di noi, pare aver attraversato la vita di due dei suoi attori, innamorati per gioco, ma forse neanche poi molto. Joey, la timida e morigerata, con Pacey, il belloccio strafottente. Una dicotomia che ha fatto esplodere una ship, capace di resistere nel tempo, arrivando sino a noi. Forse non tutti sanno che, durante le riprese, Katie Holmes e Joshua Jackson sono stati assieme realmente ma la loro storia ha preso la piega di un fuoco di paglia. Forse gli stessi protagonisti non le hanno dato il giusto peso, travolti dal successo della serie e dal fascino dei suoi copioni romantici e drammaticamente teen. Katie Holmes ha vissuto un matrimonio infelice con Tom Cruise, ossessionato dalle sette, molto più che interessato a sua moglie, e Joshua Jackson ha poi sposato Diane Kruger, per divorziare solo poco tempo fa. Non so se Joey e Pacey siano stati il primo amore, rispettivamente l'uno per l'altra, tuttavia, se è vero che il primo amore non si scorda mai, dopo storie fallimentari, i due attori hanno richiamato alla memoria quei copioni estivi e dolci, quelle storie che hanno fatto innamorare tanti romantici adolescenti e, secondo voci di corridoio, Katie e Joshua si sono ritrovati l'uno tra le braccia dell'altra, magari non su quel famoso pontile che si poneva da scenario in una delle serie più amate degli anni '90, ma in un contesto vero e reale, solo ispirato dalla dolcezza ed innocenza di una storia per adolescenti o, in fondo, per tutti coloro che credono nell'amore puro.

