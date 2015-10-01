Loading...

Raffaello: Mostra ai Musei Capitolini, Genio Urbinate e Allievi a Confronto

01/10/2015

Uno dei più grandi pittori italiani, Raffaello, approda a Roma. Domani, 2 ottobre 2015, aprirà al pubblico la mostra "Raffaello, Parmigianino, Barocci. Metafore dello sguardo", allestita ai Musei Capitolini

  L'interessante retrospettiva chiuderà i battenti il 10 gennaio 2016. E' la prima volta che opere del grande Raffaello vengono esposte ai Musei Capitolini. Tutti coloro che visiteranno la mostra "Raffaello, Parmigianino, Barocci. Metafore dello sguardo" resteranno certamente estasiati dinanzi a tante opere del grande pittore del Rinascimento, tra cui il suo famoso Autoritratto giovanile, che arriva direttamente dagli Uffizi di Firenze. I visitatori, comunque, potranno ammirare anche dipinti del Barocci e del Parmigianino, considerati gli allievi di Raffaello. L'interessante mostra ai Musei Capitolini è stata organizzata da MetaMorfosi e Zètema Progetto Cultura. Decisivo anche il lavoro della curatrice Marzia Faietti, direttrice del gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. A promuovere la rassegna pittorica, invece, è stato il Mibact insieme all’assessorato alla Cultura di Roma, alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e al gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Giovanna Marinelli, assessore capitolino alla Cultura, ha affermato nel corso di una recente intervista: "Si mette insieme una mostra sicuramente popolare ma anche scientificamente molto interessante. E credo che questo sia il compito di una sovrintendenza e di un museo importante come i Capitolini". Chi ama l'arte e, in particolare, Raffaello non può perdersi la mostra che aprirà i battenti domani a Roma. Un'occasione importante per fare un confronto tra le opere del genio urbinate e quelle dei suoi eredi, ovvero il Parmigianino e il Barocci. Tutti ai Musei Capitolini!
