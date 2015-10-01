Home Spettacoli "Inside Out" Sbanca Box Office: Incassi Record, Pixar Gongola

di Redazione 01/10/2015

Come previsto, la nuova pellicola della Pixar, "Inside out", è balzata subito in vetta alla classifica dei film più visti in Italia La Pixar, dunque, ha fatto centro nuovamente. In Italia, il film diretto da Pete Docter ha incassato nell'arco di un paio di giorni la bellezza di 6 milioni di euro. Un vero record. "Inside Out" ha come protagonista la piccola Riley e le sue emozioni, ovvero Paura, Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto. Le emozioni sono dei veri personaggi che dirigono la vita di Riley e si preoccupano di preservare ogni suo ricordo. A sconvolgere la vita di Riley è il trasferimento, con la sua famiglia, in una nuova città. La piccola è costretta a lasciare il suo caro Minnesota, quindi tutti suoi amici e ricordi. "Inside Out" è un film sulle emozioni umane e sulla loro conflittualità. Alla fine, tutte le emozioni capiranno di valere a qualcosa e Riley riuscirà a trovare il suo equilibrio. Tutti gli spettatori possono restare appagati dopo aver visto "Inside Out", visto che è un film per tutti: ottimisti, pessimisti, ansiosi, ipocondriaci, etc. Dopo aver visto "Inside Out" capiremo meglio, quando saremo tristi, che Gioia e Tristezza avranno litigato o fatto qualche errore, ma sapremo che presto troveranno una soluzione che ci farà tornare il sorriso. Il successo di "Inside Out" sta nel fatto che non è solamente un film per i bimbi ma anche per genitori, visto che ricorda a tutti che gli ostacoli, anche quelli che sembrano invalicabili, possono essere superati.

