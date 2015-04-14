Ragusa, immigrato dato in pasto agli squali: scafista fermato
di Redazione
14/04/2015
Nelle ultime ore è stato fermato uno scafista a Ragusa, il 14esimo dell'anno. Per fortuna, finora, tutti gli scafisti sono stati individuati e bloccati.
Lo scafista arrestato nelle ultime ore, però, non dovrà solamente rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma del decesso, sebbene non desiderato, di un immigrato. Secondo alcuni testimoni, il corpo esanime del migrante è stato gettato in mare per alimentare gli squali che tallonavano il gommone.
L'immigrato dato in pasto agli squali è deceduto per il forte effluvio di benzina fuoriuscita dai fusti per il mare agitato.
Articolo Precedente
Pietro Ciucci dice addio all'Anas: dimissioni a maggio
Articolo Successivo
Eros Ramazzotti confessa perché ha chiamato il figlio Gabrio Tullio
Redazione