Ragusa, immigrato dato in pasto agli squali: scafista fermato

14/04/2015

Nelle ultime ore è stato fermato uno scafista a Ragusa, il 14esimo dell'anno. Per fortuna, finora, tutti gli scafisti sono stati individuati e bloccati.

Lo scafista arrestato nelle ultime ore, però, non dovrà solamente rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma del decesso, sebbene non desiderato, di un immigrato. Secondo alcuni testimoni, il corpo esanime del migrante è stato gettato in mare per alimentare gli squali che tallonavano il gommone.

L'immigrato dato in pasto agli squali è deceduto per il forte effluvio di benzina fuoriuscita dai fusti per il mare agitato.

