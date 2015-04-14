Home Gossip Eros Ramazzotti confessa perché ha chiamato il figlio Gabrio Tullio

di Redazione 14/04/2015

Eros Ramazzotti, ospite lo scorso sabato 11 april in tv da Fabio Fazio a "Che fuori tempo che fa", su Rai Tre, ha confessato come è nata la scelta con la moglie Marica Pellegrinelli di chiamare il suo terzogenito, nato lo scorso 14 marzo, Gabrio Tullio. Amante della privacy, Eros Ramazzotti, in tv da Fabio Fazio per presentare il suo ultimo album, "Perfetto", ha rivelato quindi: "E' un bel nome e non è comune.” ed ha aggiunto “E poi se chiami "Gabrio" si volta solo lui" quindi ha riguardo ha confessato “Lo chiameremo solo Gabrio". Alle prese per la prima volta, come gli ha fatto notare Fazio con un maschietto, dopo Aurora Ramazzotti, avuta dall'ex Michelle Hunziker e Raffaela Maria, nata da Marica Pellegrinelli, l'artista 51enne della sua sua nuova paternità confessa che durante il cambio del pannolino, con il bimbo bisogna: "aprire l'ombrello! Eros Ramazzotti ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Alla fine del mondo", che anticipa il suo prossimo album di inediti, "Perfetto", in uscita il 12 maggio, con una performance live. Michela Galli

