Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Reddito di cittadinanza, Maroni avvia sperimentazione in Lombardia

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Parte proprio dalla Lombardia del reddito di cittadinanza, un viatico di cui si è parlato molto, negli ultimi tempi, ma mai nessuno ha avuto il coraggio di concretizzare alcunché.

Il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha assicurato che ogni cittadino bisognoso beneficerà, ogni mese, di una somma che gli permetterà di vivere dignitosamente. Maroni ha detto che il piano verrà finanziato mediante il programma Por Fse 2014/2020 e il Bilancio Regionale.

"Del reddito di cittadinanza si parla da tempo, sui giornali e nel dibattito politico: noi avvieremo in maniera concreta la sperimentazione di misure che consentano a tutti i cittadini di essere davvero tali", ha dichiarato Maroni, sottolineando che in Lombardia ci sono molte persone povere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, Totti rientrerà contro Udinese: panchina addio

Articolo Successivo

Tumore, Lorenzin: "Concetto male incurabile appartiene al passato"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025