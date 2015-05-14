Reddito di cittadinanza, Maroni avvia sperimentazione in Lombardia

Parte proprio dalla Lombardia del reddito di cittadinanza, un viatico di cui si è parlato molto, negli ultimi tempi, ma mai nessuno ha avuto il coraggio di concretizzare alcunché.

Il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha assicurato che ogni cittadino bisognoso beneficerà, ogni mese, di una somma che gli permetterà di vivere dignitosamente. Maroni ha detto che il piano verrà finanziato mediante il programma Por Fse 2014/2020 e il Bilancio Regionale.

"Del reddito di cittadinanza si parla da tempo, sui giornali e nel dibattito politico: noi avvieremo in maniera concreta la sperimentazione di misure che consentano a tutti i cittadini di essere davvero tali", ha dichiarato Maroni, sottolineando che in Lombardia ci sono molte persone povere.